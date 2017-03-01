Казахстан хочет отказаться от импорта нефтепродуктов после 2019 года

После 2019 года Казахстан будет полностью обеспечивать себя нефтепродуктами. Об этом на заседании коллегии министерства энергетики страны сообщил министр Канат Бозумбаев, сообщает «Казинформ».

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«После модернизации наших трех отечественных нефтеперерабатывающих заводов объем переработки нефти возрастет после 2019 года с 14,5 до 17,5 млн тонн. Увеличится производство светлых нефтепродуктов — бензина, дизтоплива, авиатоплива. После ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность модернизированных НПЗ мы ожидаем полного обеспечения внутренних потребностей страны отечественными нефтепродуктами, будет исключена импортозависимость по ГСМ», — заявил Бозумбаев.

По словам министра, Атырауский и Павлодарский нефтеперерабатывающие заводы завершат модернизацию в 2017 году, а Шымкентский НПЗ — в 2018 году, после чего министерство энергетики Казахстана сможет обеспечить стабильность цен на все нефтепродукты.