Тимошенко: все свидетельствует о том, что РФ не определилась c транзитом

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что сегодняшняя ситуация свидетельствует о том, что Россия до сих пор не приняла решения о возобновлении поставок газа в Европу.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

«Все события, которые происходили вчера, свидетельствуют о том, что Россия не приняла еще решения возобновить поставки газа в Европейский Союз», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что Россия вчера, 13 января, заявила на прокачку объемы газа, недостаточные для того, чтобы создать необходимое давление в газопроводах для его транспортировки – 72 млн. кубометров. Кроме того, отметила премьер, Россия заявила транспортировку газа по трубопроводу, по которому поступает газ в обратном направлении для обеспечения регионов Украины. «Если бы можно было гипотетически удовлетворить эту заявку, то весь восток Украины остался бы без природного газа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что у России есть возможность подать газ на другие входы в украинскую ГТС, и если Россия примет такое решение, то Украина будет надежно транспортировать газ в Европу.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Россия после начала подачи газа в Украину для транзита должна будет поставлять ежедневно для его технического обеспечения дополнительно до 21 млн. кубометров газа.

Вместе с этим она подчеркнула, что Украина на сегодняшний день делает все возможное, и даже невозможное, чтобы дождаться и обеспечить возобновление Россией поставок газа в Европу.

Со своей стороны О.ДУБИНА сообщил, что «сегодня мы получили от «Газпрома» ту же самую заявку, которая была и вчера, – открыть газовый поток по «Суджи» и довести его до «Орловки». “К сожалению, ответили то же самое – что мы сегодня этого сделать не можем, чтобы не оставить без газа наши регионы. Поэтому ситуация, которая была вчера (с транзитом – УНИАН), она остается и сегодня», – сказал О.ДУБИНА.

Как заявил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, он направил письмо на имя европейского комиссара по энергетическим вопросам Андриса ПИБАЛГСА, в котором говорится о необходимости подписания временного технического соглашения для обеспечения транзита газа в Европу.

Ю.ПРОДАН подчеркнул, что в ситуации, которая сложилась с транзитом газа в Европу, нужно как можно быстрее подписать Временное техническое соглашение, которое содержит предложения относительно немедленного возобновления транзита газа в европейские страны, в частности, для решения вопроса обеспечения Россией технологическим газом в плане осуществления прокачки.

«Мы четко изложили в письме, какие направления технологически должны быть сегодня открыты для того, чтобы Украина осуществляла транзит газа в европейские страны, мы попросили еврокомиссара относительно содействия по технологическому газу, без которого невозможно осуществить транзит», - сказал министр.

Напомним, 13 января ОАО «Газпром» возобновил прокачку газа через газоизмерительную станцию "Суджа".

По словам О.ДУБИНЫ, НАК Нафтогаз Украины» не смог выполнить предложение «Газпрома» о транзите российского газа в направлении ГИС "Суджа" в объеме 76 млн. кубометров, так как это привело бы к ограничению поставок газа Одесской, Луганской, Донецкой и частично Днепропетровской областей.

Также он отметил, что принятое Газпромом решение ведет к дальнейшему нагнетанию обстановки.