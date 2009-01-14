Слабые позиции Украины держат экономику в стрессе

Евросоюз хоть и предложил Нафтогазу помощь в решении технических проблем, однако не стал открыто на сторону Украины в газовом конфликте. Сегодняшнее прибытие премьер-министров Болгарии и Словакии в Киев и Москву послужит дополнительным фактором давления на Украину для скорейшего возобновления транзита. Такое мнение высказал аналитик компании «Astrum Investment Management» Марьян ФЕДОРИШИН.

По его словам, поскольку в соглашении о возобновлении транзита в Европу не указаны маршруты прохождения газа, факт неподачи газа в Европу ослабляет позиции Украины в переговорах с Газпромом о цене на газ на 2009 г.

Аналитик отметил, что отрасли промышленности Украины, зависимые от поставок газа, продолжают работать в сокращенном режиме. Наиболее пострадали производители химической продукции, для которых газ является одним из основных сырьевых ресурсов: Стирол, Северодонецкий «Азот», Днепроазот и Одесский припортовый завод приостановили работу. Среди металлургов наиболее пострадал ММК Ильича, который был менее всего готов к переходу с газа на кокс и сократил объемы производства на 25%-30% по сравнению с декабрьскими показателями. Газовое противостояние не ослабляет давление на гривню – 13 января доллар вырос еще на 5 коп. - до 8,8 грн., несмотря на проведение валютного аукциона НБУ.

Марьян ФЕДОРИШИН констатировал, что Украина за последнюю неделю без транзитного газа снизила объем технологического газа в трубах с необходимого для нормального функционирования 1 млрд. кубометров до 850 млн. кубометров. Отдельные участки газотранспортной системы начали работать в обратном направлении, транспортируя газ из хранилищ на западе страны. В таких условиях для возвращения к нормальной работе по транзиту, согласно заявлениям представителей Нафтогаза, нужно 12-36 часов. Газпром усложнил задачу, сделав заявку на транзит в крайне неудобном для Нафтогаза направлении. «Проверка» транзитных возможностей Украины фактически стала демонстрацией ее проблем.