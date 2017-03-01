"Нафтогаз" в марте закупит более миллиарда кубов газа за деньги от Всемирного банка

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» в марте закупит 1,1 млрд куб. м газа за аккредитивы на общую сумму более 220 млн евро в рамках кредитного договора с банками Citi и Deutsche, сообщила пресс-служба компании.

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«Для «Нафтогаз Украины» выделены первые пятнадцать аккредитивов в рамках кредитного договора с Citi и Deutsche Bank, гарантированного Всемирным банком. Аккредитивы на общую сумму более 220 млн евро будут использованы в течение марта этого года для закупки природного газа у европейских поставщиков, выбранных по тендерным процедурам Всемирного банка. Закупки газа предусматриваются в объеме до 1,1 млрд куб. м. Средства по аккредитивам поставщики будут получать от кредиторов по факту поставки газа в Украину в течение апреля», - сказано в сообщении.

Отмечается, что «Нафтогаз» должен осуществить погашение кредита за двенадцать месяцев с момента его предоставления.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Украина перестала импортировать газ российского монополиста «Газпром». В 2016 году наша страна импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м, и Польши – 1 млрд куб. м. Доля «Нафтогаза» в общем импорте составила около 74% - 8,2 млрд куб. м.

Для финансирования импортных поставок госхолдинг использует кредитные линии ЕБРР, банков Citi и Deutsche под кредитные гарантии в размере 500 млн долл., которые были получены от Всемирного банка. Кроме того, «Нафтогаз» намерен подписать необходимые документы для получения гарантий финансового учреждения правительства США – организации OPIC (Overseas Private Investment Corporation) для финансирования импорта газа американскими компаниями-трейдерами.