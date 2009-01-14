”Нафтогаз” готов возобновить переговоры с ”Газпромом”
16:12, 14 января 2009Энергетика
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«Мы всегда на телефоне»
Представители "Нафтогаза Украины" готовы в любое время вылететь на переговоры с "Газпромом".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины" Олег Дубина сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Мы всегда находимся на телефоне, если есть какое-то понимание, что мы можем что-то подписать, я готов вылететь и в час, и в два ночи», - сказал он.
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