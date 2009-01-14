Азербайджан предложил свои услуги Европе

Азербайджан заявляет о готовности стать надежным партнером в энергоснабжении Европы.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ по окончании переговоров с Президентом Эстонии Томасом Хендриком ИЛЬВЕСОМ, сообщает ИА "Туран".

"Азербайджан, обладающий гигантскими нефтяными и газовыми месторождениями, а также современной инфраструктурой для транспортировки нефти и газа, в будущем будет играть более важную роль в диверсификации энергоснабжения", - сказал И.АЛИЕВ.

По его словам, "своими делами Азербайджан уже продемонстрировал, что является надежным партнером иностранных компаний, вложивших здесь инвестиции, исчисляющиеся миллиардами долларов». «Нефть и газ экспортируется из Азербайджана в различные уголки мира. В ходе всех экспортных операций еще не было такого случая, чтобы поставка прекратилась, или потребители столкнулись с определенными проблемами", - подчеркнул Алиев.

По его словам, реализованные Азербайджаном энерготранспортные проекты - нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказский трубопровод, создали в регионе "совершенно новую ситуацию в области диверсификации энергетических источников". Диверсификация нужна для всех - как производителей, так и потребителей. "Транзитные страны, конечно, должны играть важную роль и использовать свое географическое положение. Последние события, о которых мы ежедневно слышим в новостях, убеждают, что в настоящее время значение всех этих вопросов возрастает", - сказал И.АЛИЕВ.

В свою очередь эстонский Президент отметил, что «события последних месяцев еще раз показали, насколько важно, чтобы Европа обладала различными источниками энергоснабжения».