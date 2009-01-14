Гриценко: РФ пытается достичь четырех стратегических целей

Путем эскалации газового конфликта Россия пытается достичь четырех стратегических целей, заявляет председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, он сказал: «В газовом вопросе стратегия Российской Федерации очень сильная, жесткая, но по своей сути она простая как табуретка”.

Он назвал четыре составляющие такой стратегии.

«Во-первых, наказать Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за его неуступчивую и неприемлемую для России позицию относительно войны на Кавказе между Россией и Грузией, вступление Украины в НАТО, признание Голодомора геноцидом украинского народа», - сказал депутат.

Второй элемент этой стратегии, по словам А.ГРИЦЕНКО, - добиться, чтобы Европейский Союз поддерживал строительство двух газопроводов в обход Украины – на севере и на юге Европы.

«Третий элемент – доведя ситуацию до банкротства НАК «Нафтогаз», взять под контроль нашу газотранспортную систему», - подчеркнул народный депутат.

И последний, по мнению А.ГРИЦЕНКО, заключается в улучшении финансового состояния “Газпрома”, которое в последнее время потеряло свыше 170 млрд. в своей оценке.

“А для “Газпрома” это будет означать более дорогие кредиты: не по 4-5% как раньше, а по 20-25%. Также он не сможет рассчитаться по кредитам, которые брались под разработку новых месторождений. С другой стороны, ЕС в связи с кризисом приблизительно на 30% сократил потребление газа. Это существенные потери и для “Газпрома”, и для российской экономики”, - объяснил депутат.

По его мнению, если эта стратегия будет реализована, то Россия установит контроль за украинской экономикой и, фактически, политикой.

“В ответ на это должна быть украинская стратегия. В этой ситуации нужно выстоять, а для этого нужно консолидировать усилия всей власти. Мы должны добиться подписания контрактов о поставках газа в Украину и о надежной транспортировке топлива в Европу», - заявил А.ГРИЦЕНКО.