Соколовский: Украине не стоит бояться судебных исков

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что Украине не стоит бояться судебных исков от европейских газовых компаний из-за отсутствия поставок российского газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Украине нечего бояться судов. Украина ни на йоту не провинилась в этой провокационной ситуации, которая сознательно создана Российской Федерацией», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что, очевидно, у России был такой план. Во-первых, прервать поставки газа на восточные регионы Украины, таким образом «положив украинскую экономику, в частности, металлургию, химию, а также оставить без газа украинские социальные объекты”. Во-вторых, по словам Уполномоченного Президента, Россия стремилась разбалансировать украинскую газотранспортную систему, сделать ей антирекламу.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что Россия стремилась продемонстрировать несостоятельность украинской ГТС и таким образом показать, что ее нужно или приватизировать, или иным образом взять под свой контроль.

Б.СОКОЛОВСКИЙ вместе с тем отметил, что такое намерение России провалилось, и сейчас эта страна прибегает к провокационным действиям с целью создать негативный имидж Украине в глазах европейских потребителей газа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 января, Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявил, что Еврокомиссия посоветует европейским компаниям обратиться в суд с исками к газовым компаниям России и Украины, если поставки газа в Европу не будут возобновлены в ближайшее время.

“Если поставки газа из России через Украину не будут срочно возобновлены, комиссия посоветует европейским компаниям обращаться в суды”, - сказал Президент Еврокомиссии сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация является неприемлемой для Европы.