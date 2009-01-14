Соколовский: Украине не стоит бояться судебных исков
Европейских газовых компаний
Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что Украине не стоит бояться судебных исков от европейских газовых компаний из-за отсутствия поставок российского газа в Европу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.
«Украине нечего бояться судов. Украина ни на йоту не провинилась в этой провокационной ситуации, которая сознательно создана Российской Федерацией», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.
Он отметил, что, очевидно, у России был такой план. Во-первых, прервать поставки газа на восточные регионы Украины, таким образом «положив украинскую экономику, в частности, металлургию, химию, а также оставить без газа украинские социальные объекты”. Во-вторых, по словам Уполномоченного Президента, Россия стремилась разбалансировать украинскую газотранспортную систему, сделать ей антирекламу.
Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что Россия стремилась продемонстрировать несостоятельность украинской ГТС и таким образом показать, что ее нужно или приватизировать, или иным образом взять под свой контроль.
Б.СОКОЛОВСКИЙ вместе с тем отметил, что такое намерение России провалилось, и сейчас эта страна прибегает к провокационным действиям с целью создать негативный имидж Украине в глазах европейских потребителей газа.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 января, Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявил, что Еврокомиссия посоветует европейским компаниям обратиться в суд с исками к газовым компаниям России и Украины, если поставки газа в Европу не будут возобновлены в ближайшее время.
“Если поставки газа из России через Украину не будут срочно возобновлены, комиссия посоветует европейским компаниям обращаться в суды”, - сказал Президент Еврокомиссии сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.
Он подчеркнул, что нынешняя ситуация является неприемлемой для Европы.