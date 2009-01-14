Киев не отключат от газа, не смотря на долг 750 млн.

Задолженность Киевэнерго за потребленный газ уже составила 750 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины Олег Дубина сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня Киевэнерго должно 750 млн. грн. Я не думаю, что на сегодняшний день либо я, либо кто-то другой примет решение об отключении», - сказал он. При этом О.Дубина добавил, что «если у Черновецкого есть возможность необходимо оплатить эти деньги».

Как сообщал УНИАН, 12 января 2009 года председатель КГГА Л.Черновецкий заявил, что Киев не будет платить долги «Нафтогазу», пока тот не отдаст свои долги.

3 января 2009 года председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» О.Дубина заявил, что долг “Киевэнерго” в сумме приблизительно 800 млн. грн. остается непогашенным.

АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.

Уставный фонд компании - 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции - 0,25 грн.

50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих Киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдниг». До конца мая номинальным держателем указанного пакета являлся КБ "Хрещатик". С июня 2007 года в качестве собственника этого пакета выступала компания Trelodia Investments Ltd. (Кипр). Кроме того, по состоянию на февраль 2008 года 24,97% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd.