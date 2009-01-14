Россия хочет восстановить свое влияние на Украину

Мировые издания считают, что Россия через газ хочет восстановить свое влияние на Украину

Об этом говорится в материалах иностранной прессы за последние несколько дней, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Так, газета „Вашингтон Таймс” (США) в статье „Российская газовая война„ констатирует, что 11 человек погибли от переохлаждения, десятки тысяч дрожат от холода. “Это настоящая гуманитарная катастрофа, которую вызвал мощнейший энергетический кризис в Европе со времен арабского нефтяного эмбарго 1973 года. Целые города в Восточной Европе остались без отопления. Не удивительно, что Россия теряет свою репутацию надежного поставщика газа. А европейцы просто с ума сходят”, говорится в статье.

Далее издание высказывает мнение, что это не только газовый кризис. “Москва дает украинцам, Европе и Соединенным Штатам сигнал о том, что Украина должна остаться в сфере российского влияния, и путь в НАТО ей закрыт. Москва давно уже использует энергию в качестве геополитического оружия. За последние семь лет Москва грозилась прекращением поставок ряду государств”, - пишет „Вашингтон Таймс”.

По мнению издания, поскольку в 2010 году Украину ожидают президентские выборы, Россия идет на эскалацию газового кризиса, чтобы дискредитировать Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в глазах избирателей. “Российские лидеры стремятся лишить Украину рычагов влияния на “Газпром”, которыми она владеет как страна-транзитер, и показать европейцам, что Киев является ненадежным партнером. Таким образом Москва хочет оправдать предлагаемые Россией планы строительства газопроводов в обход Украины”, - цитирует газету украинский МИД.

Журнал „Форбс” (США) 14 января этого года, комментируя отношения между Украиной и Россией, отмечает, что их осложняет неприятие Россией стремления Украины вступить в НАТО и стать союзницей Западу. По мнению журнала, российские лидеры представляют членство Украины в НАТО как серьезную угрозу безопасности России, но в действительности оно стало бы угрозой только для нынешней недемократической олигархической системы России.

“Форбс” отмечает, что Россия и Украина имеют много общего, и пример ориентированной на запад и демократической Украины мог бы серьезно дестабилизировать режим, который господствует сегодня в России. “Возможно, россияне считают, что наступило идеальное время осуществить на украинцев экономическое давление”, - говорится в публикации.

Газета „Investor`s Business Daily” (США) в статье от 14 января этого года „Путин показывает свое настоящее лицо” также комментирует “газовый спор” между Украиной и Россией.

По мнению журналиста газеты, следует запомнить, что Россия готова использовать газ как “политическое оружие и сводить с его помощью старые счеты, даже если в результате ее лучшим клиентам придется мерзнуть”. Автор высказывает мнение, что политическая подоплека газовой игры Кремля стала выходить на поверхность. ЕС смог быстро договориться об отправке своих наблюдателей для контроля за транзитом европейского газа. Вместо того, чтобы всячески ему способствовать, Россия стала придираться к юридическим пустякам, и всячески оттягивать возобновление поставок.

В статье отмечается, что Россияне неожиданно откопали старый план "приватизации" в Украине, который позволяет В.ПУТИНУ скупать трубопроводы. “Конечно, в самой идее приватизации нет ничего плохого, но в устах лидера, который фактически национализировал российскую энергетику, а сейчас заставил Европу мерзнуть, это звучало как попытка захвата контроля. В.ПУТИН пытается дискредитировать Украину перед Германией, ближайшей к России европейской стране. Вполне вероятно, что этим он также готовил почву для смены режима”, - говорится в статье.

Издание пишет, что “перед нами обыкновенная попытка манипулирования”. “Главным признаком того, что для В.ПУТИНА энергия является оружием, стал масштаб убытков “Газпрома”, который обнародовали, когда В.ПУТИН, который придирался к пустякам, отложил заключение договора - 800 миллионов долларов или, по данным информационного агентства «Новости», 120 миллионов долларов в день. Это намного больше тех 600 миллионов, которые, как утверждает Россия, задолжала ей Украина. Ни один разумный бизнесмен не допускал бы таких потерь только для того, чтобы получить с Украины намного меньшую сумму. Однако так может поступить нефтяной тиран, который беспокоится не о деньгах, а о сведении счетов”, - говорится в материале.

Газета „Файненшнл Таймс” (Великобритания) 12 января с.г. в статье “Болгары пересматривают связи с Москвой” отмечает, что газовый кризис заставил многих болгар задуматься над их тесными связями с Москвой.

„У болгар открылись глаза, – утверждает бывший посол Болгарии в России. - Очень скоро люди будут свирепствовать”. Такая реакция может повлиять на реализацию политической стратегии Москвы в Болгарии, которая долгое время была ближайшим союзником Москвы в ЕС.

Газета пишет, что свидетельством ярости болгар в отношении России стало сжигание ее флага напротив российского консульства в Варне. В Сербии ярость граждан на Москву сосредоточилась в Крагуеваче, жители которого сожгли российский флаг.

Газета “Ле Монд” (Франция) 12 января с.г. отмечает, что после того, как Россия стала преследовать цель - восстановить свой статус великого государства, ее отношения с ЕС существенно ухудшились. Наиболее серьезная напряженность в отношениях сегодня связана с вопросом по поводу будущего бывших советских республик, которые стремятся освободиться от влияния России, в частности, Украины и Грузии, чьи взгляды обращены в сторону Европы. Издание отмечает, что Россия пытается возобновить тот контроль, который она имела над этими государствами в недалеком прошлом.