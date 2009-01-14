Цена на газ в 450 долл. неприемлема для промышленности

Цена на газ в 450 долл. за тыс. куб. м является неприемлемой для украинской промышленности в сегодняшних экономических условиях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минпромполитики, об этом заявил министр промышленной политики Украины Владимир Новицкий, комментируя ситуацию с поставками российского природного газа в Украину.

По его словам, больше всего от этого конфликта пострадала и может еще больше осложнить свое положение украинская химическая промышленность.

«Ряд предприятий-производителей товарного аммиака и карбамида приостановили свою работу. Дело в том, что в настоящее время на мировых рынках значительно упала цена на данную продукцию, поэтому предприятиям не выгодно сейчас производить эти минеральные удобрения», - сказал министр.

По мнению В.Новицкого, ситуация может улучшиться к началу весенне-полевых работ, поскольку сегодня на складах еще остаются запасы химической продукции, и этим заводы могут компенсировать выполнение заказов.

Что же касается перевода предприятий на альтернативные виды топлива, в частности, мазут, министр отметил, что этим вопросом правительство и непосредственно Минпромполитики занимаются еще с 1 января т.г. По его словам, уже разработаны графики на тех предприятиях, где есть технологическая возможность это сделать, снята пошлина на ввоз мазута и упрощена процедура закупки мазута предприятиями.