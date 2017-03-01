Транзит газа через Украину в феврале увеличился на 30%

15:56, 01 марта 2017
Энергетика
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С начала года транзит природного газа для стран ЕС составил 16,5 миллиарда кубометров, что на 4,2 миллиарда кубометров больше показателей прошлого года.

Иллюстрация REUTERS

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в феврале 2017 года увеличился по сравнению с февралем 2016 года на 30% - до 7,6 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные госкомпании "Укртрансгаз".

"С начала года транзит природного газа для стран ЕС составил 16,5 миллиарда кубометров, что на 4,2 миллиарда кубометров больше показателей прошлого года", - говорится в сообщении.

По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, ежесуточно для нужд европейских потребителей транспортируется 226 миллионов кубометров газа.

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"Несмотря на несоблюдение контрактных давлений российской стороной, Украина обеспечивает стабильные поставки газа в Европу", - прокомментировали в пресс-службе компании.

Согласно данным компании, по состоянию на утро 1 марта давление на российской пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа составляет 52,1 атмосферы вместо оговоренных контрактом 60 атм.

Сообщается, что в последние дни специалисты "Укртрансгаза" фиксировали существенное падение давления в российской газотранспортной системе на ГИС Суджа, до уровня 49,5 -49,7 атм.

"В рамках механизма быстрого реагирования Европейская комиссия систематически получает оперативные сообщения от "Укртрансгаза" о снижении давления на российских приграничных ГИС", - сообщили в компании.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров.

Ранее национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" заявлял о систематических нарушениях "Газпромом" условий транзитного контракта по обеспечению минимально допустимого давления газа на входе в украинскую ГТС. В "Нафтогазе" предположили, что российская компания не в состоянии стабильно поддерживать давление в системе на необходимом уровне из-за неудовлетворительного состояния части российской газотранспортной инфраструктуры.

В середине декабря 2016 года "Укртрансгаз" сообщал, что из 30 дней ноября контрактное давление на газоизмерительной станции "Писаревка" выдерживалось только 12 дней, а на станции "Суджа" оно было стабильно ниже контрактных условий.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа. В январе-ноябре 2016 года транзит вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 73,5 миллиарда кубометров.

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Теги: #газ#ГТС#транзит