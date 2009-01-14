Республика Молдова в три раза сократила потребление газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Правительства РФ, об этом сообщила премьер-министр Молдовы Зинаида гречаная во время встречи с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

«С 6 января у нас создалась довольно сложная ситуация - у нас практически в три раза сократилось потребление газа. Практически все наши теплоэнергетические предприятия мы перевели на потребление мазута, что для нас дорого и доставляет массу проблем», - сказала З.Гречаная.

По ее словам, Молдова никогда не делала довольно больших запасов газа, потому что в этом не было необходимости.

«Мы никогда не делали довольно больших запасов, потому что это наше с вами совместное предприятие, где "Газпром" имеет практически 51%, дает нашим предприятиям газ. Нас всегда считали надежным партнером, конечно, никто не думал о каких-то сложных ситуациях», - сказала премьер.

В тоже время она подчеркнула, что в более сложной ситуации находятся потребители газа в Приднестровском регионе.

По ее словам, этот регион сегодня практически полностью отключен от потребления газа, возникли даже такие ситуации, когда нечем обеспечить хлебопечение.

«Мы говорили утром с Президентом Молдовы, общались по этому поводу. Молдова будет оказывать помощь в обеспечении хотя бы продуктами питания этого региона. 16 населенных пунктов отключены полностью. Мы продлили школьные каникулы на этот период. Где-то на 50% сокращено потребление газа промышленными предприятиями», - сказала она.

Премьер выразила надежду, что вопрос с газом будет решен в ближайшее время.

«Мы очень надеемся, что этот вопрос будет иметь разрешение. Потребители не понимают, почему они должны мерзнуть, когда Молдова имеет контракт. Это им очень сложно объяснить. Мы очень надеемся на разрешение этого вопроса», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 10 января Украина приняла решение поставлять Молдове природный газ из собственных резервов. Ежесуточные поставки в эту страну составляют 1,5 млн. кубометров газа.