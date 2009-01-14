ЕС не имеет оснований считать ответственной только Украину

Европейская сторона не имеет оснований возлагать ответственность за существующую ситуацию с газом исключительно на Украину.

Об этом сказал Посол председательствующей в ЕС Чехии, глава Представительства Европейской комиссии в Украине и Временный поверенный Посольства Швеции в Украине сегодня во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Константином ЕЛИСЕЕВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, К.ЕЛИСЕЕВ в ходе встречи с Тройкой послов государств-членов ЕС дал пояснение о невозможности по техническим причинам транзита газа через предложенный российской стороной маршрут.

По его словам, российская сторона путем сознательного навязывания заблаговременно технологически неприемлемого маршрута поставок газа в Европу по территории Украины пытается дискредитировать украинскую ГТС и сделать все для вывода ее из строя. В этой связи было отмечено, что такие действия российской стороны фактически противоречат духу трехсторонних «Правил процедуры по мониторингу транзита природного газа по территории Украины”, заключенных 12 января 2009 года между Украиной, РФ и ЕС.

Было обращено внимание на антиукраинскую истерию, развернутую российской стороной в средствах массовой информации, и откровенное искажение фактов и сообщений о мерах, в том числе с участием лидеров ЕС. К.ЕЛИСЕЕВ выразил надежду, что ЕС даст адекватную оценку этим действиям и опровергнет информацию, которая ставит под сомнение беспристрастие и сбалансированность позиции ЕС в этой ситуации.

В ответ представители ЕС выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в решении вопроса возобновления транзита газа европейским потребителям. Было отмечено, что ЕС не имеет претензий к выполнению Украиной положений «Правил процедур», которые предусматривают деятельность миссии по мониторингу за транзитом газа. В этой связи европейские дипломаты отвергли обвинения в адрес украинской стороны в якобы непредоставлении доступа международным наблюдателям на соответствующие украинские объекты.

Также европейские дипломаты приветствуют инициативу украинской стороны о скорейшем заключении временного технического соглашения с Россией о транзите российского газа европейским потребителям и выразили готовность способствовать этому процессу. По их словам, такими конструктивными шагами Украина доказывает, что действительно стремится практически решить проблему, а не искать пояснения или прибегать к безосновательным обвинениям, заявили в пресс-службе МИД.