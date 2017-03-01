Украина в феврале увеличила импорт газа на 13%

Украина в феврале 2017 года увеличила импорт природного газа по сравнению с февралем 2016 года на 13% - до 1,4 миллиарда кубометров, говорится в сообщении оператора ГТС Украины – госкомпании "Укртрансгаз".

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"Всего за два месяца нового года из стран ЕС в Украину поступило 2,9 миллиарда кубометров голубого топлива, традиционно больше всего импортировалось по словацкому газотранспортному коридору - 2,5 миллиарда кубометров", - сказано в сообщении.

По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, суточный объем поступлений природного газа из европейских стран составляет 50 миллионов кубических метров.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в частности, из Словакии – 9,1 миллиарда кубометров, Венгрии – 1 миллиард кубометров и Польши – 1 миллиарда кубометров.