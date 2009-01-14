Россия настаивает на международном арбитраже

Россия обязательно обратится в международный арбитраж для рассмотрения газового спора с Украиной, у этого дела есть хорошие перспективы, считает вице-премьер Игорь Сечин, сообщает РИА «Новости». "Мы удивлены, что до сих пор европейские компании-получатели российского газа не воспользовались статьей 27 договора к Газоэнергетической хартии, которая позволяет проводить в суде разбирательства в отношении страны-транзитера. Российская сторона обязательно обратится в международный арбитраж и суд докажет наш правоту", - сказал Сечин, комментируя заявления председателя Еврокомиссии (ЕК) Жозе Мануэля Баррозу о том, что если поставки российского газа через Украину не будут незамедлительно возобновлены, то ЕК будет рекомендовать компаниям и странам-членам ЕС подавать судебные иски. По его словам, рассмотрение ситуации с прохождением российского транзитного газа через Украину европейским потребителям в международном арбитражном суде - в интересах России. "Украина должна, обязана немедленно открыть путь подающемуся "Газпромом"на территорию Украины транзитному газу европейским потребителям", - заявил вице-премьер. "Давайте смотреть правде в глаза. В чем состоит факт? Российский газ подан в ГТС Украины и в этой связи мы не можем согласиться с упреком с любой стороны о неисполнении Россией документа, подписанного представителями трех сторон - Украины, России и Еврокомиссии", - сказал Сечин. Он напомнил, что "Еврокомиссия в протоколе об обеспечении транзита российского газа через территорию Украины является полноправной стороной". По его словам, Россия рассчитывает "на объективную и консолидированную позицию, которая заключается в следующем: "Газпром"газ подал, международные наблюдатели, в том числе из Еврокомиссии, этот факт зафиксировали". "Убытки исчисляются 1,2 миллиарда долларов. Идет эскалация ущерба, связанная, кроме того, и с вынужденным закрытием скважин в регионах добычи в условиях прохождения зимнего максимума, а это температура ниже 30, а в некоторых местах и ниже 40 градусов", - отметил вице-премьер. По его словам, у Газпрома "есть соответствующие долговременные договоры о поставках газа европейским потребителям, есть необходимый объем газа, но между Газпромом и европейскими потребителями лежит ГТС Украины, и если украинские партнеры не будут испытывать дополнительные иллюзии, (и им никто не будет помогать эти иллюзии создавать) по возможности и дальше за счет европейской и российской сторон решать свои внутренние проблемы, то мы быстрее получим необходимый результат - газ наконец-то преодолеет заслоны на территории Украины".