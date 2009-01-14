ГИС «Валуйки» и «Писаревка» непригодны для поставок газа в Европу

Необходимость подачи газа в направлении Украины через газоизмерительную станцию "Суджа"обусловлена тем, что этот маршрут был определен основным для транзита газа в балканском направлении в документах 2008 года между "Нафтогазом"и "Газпромом", а также тем, что этот маршрут является кратчайшим и крупнейшим, заявил РИА Новости представитель управления информации "Газпрома". В то же время, по его словам, газоизмерительные станции "Валуйки"и "Писаревка" непригодны для поставок российского газа в Европу через Украину "так как эти станции не являются экспортными. Сейчас же, в отсутствие контракта на поставку российского газа самой Украине, речь идет только об организации транзита в Европу. "ГИС "Валуйки"не используется для подачи газа на экспорт и ориентирована на внутреннее потребление Украины. В настоящее время через ГИС "Валуйки"поставки газа на экспорт не могут осуществляться по причине сложившихся в системе газопроводов Украины потоков газа и технического состояния газопроводов, по которым теоретически данные поставки могли бы осуществляться", - объяснил собеседник агентства. Он добавил, что ГИС "Писаревка" также не может быть использована для поставок газа на Балканы.

Ранее глава "Нафтогаза Украины"Олег Дубина заявил, что компанию не устраивает предлагаемый вариант маршрута, так как транспортировка по нему может привести к отключению газоснабжения ряда регионов Украины. Вице-премьер РФ Игорь Сечин сообщил в среду, что украинская сторона предлагает России прокачать газ через ГИС "Писаревка"и "Валуйки". "В действовавших в 2008 году и согласованных ОАО "Газпром"и НАК "Нафтогаз Украины" документах данный маршрут определен как основной для транзита газа в балканском направлении. Газопровод Елец-Кременчуг-Кривой-Рог-Ананьев-Тирасполь-Измаил - кратчайший путь поставки газа балканским странам, где сложилась самая сложная ситуация с обеспечением топливом из-за прекращения Украиной транзита газа в Европу", - сказал представитель "Газпрома". Также через ГИС "Суджа"проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу, по которому традиционно поставляется основной экспортный объем через Украину. Через "Суджу"проходят газопроводы максимальной производительности диаметром 1420 миллиметров. "В результате "Суджа" позволяет подавать на входе в ГТС Украины в 2,5 раза больше газа, чем через все остальные экспортные ГИС вместе взятые", - добавил представитель управления