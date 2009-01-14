Сербская газовая корпорация готовит иск к Украине

Сербская национальная газовая корпорация (SRBIJAGAS) рассматривает возможность подать иск к Украине из-за газового кризиса.

Об этом заявил председатель SRBIJAGAS Душан Баятович, сообщает европейское Интернет-издание EU Business.

Ранее УНИАН сообщал о намерении греческой национальной газовой корпорации (DEPA) подать в суд на “Газпром” для возмещения своих потерь из-за прекращения поставок российского газа в Грецию.

Сегодня Президент Украины Виктор Ющенко на совместной пресс-конференции с Президентом Польши Лехом Качинским в Висле заявил, что Украина может доказать в суде свою непричастность к прекращению поставок газа в Европу.

Комментируя намерение некоторых европейских стран обжаловать в суде прекращение транзита газа, он отметил, что Украина поддерживает любые действия Европы, поскольку способна доказать свою непричастность к проблеме с поставками газа.