Польша не будет судиться с Украиной из-за непоступления газа

Польша не намерена обращаться с иском к Украине из-за непоступления российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Польши Лех Качиньский на совместной с Президентом Украины Виктором Ющенко пресс-конференции в городе Висла.

Он отметил, что подавляющее большинство польских металлургических предприятий работают на угле, и только два крупных предприятия используют в своей работе газ.

Таким образом, по словам Л.Качиньского, на сегодняшний день тех объемов газа, которые были поставлены Польше через Беларусь, вместо Украины, в общем достаточно, и, как подчеркнул Президент Польши, он не видит необходимости выступать с какими-то требованиями к Украине.

Л.Качиньский добавил, что он также не видит вины украинской стороны в непоступлении российского газа в Европу.

Как сообщалось. Польша впервые почувствовала сокращение поставок российского газа из Украины, через которую поставляется 40% газа, 2 января на 11%.

С 6 января поставки сократились на 85% планируемого объема, а на следующий день полностью прекратились.

Польша, которая получает импортный газ также через Беларусь (60% импорта) компенсирует недопоставки из украинской ГТС большими поставками через белорусскую систему.