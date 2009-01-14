Приднеcтровье и два южных района Молдавии начали получать газ

Украина возобновила в среду, в 17.00 по местному времени (18.00 мск), поставку газа в Одесскую область, что также позволило обеспечить минимальное потребление "голубого топлива" в районах Кэушень и Штефан-Водэ, а также в приднестровском регионе Молдавии, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы кабинета министров Молдавии. Это один из результатов переговоров, проведенных в среду в Москве премьер-министром Молдавии Зинаидой Гречаной, заявили в пресс-службе. На встрече глав правительств России, Молдавии, Словакии и Болгарии были согласованы схемы обменных операций, предполагающих, что "Газпром" поставит 20 миллионов кубометров топлива Украине, а та, в свою очередь, начнет подачу газа из своих хранилищ в Молдавию и Словакию. С четверга в Молдавии вернутся в нормальный режим деятельности все дошкольные учреждения страны. После того, как республика станет получать газ в объемах, оговоренных в контракте, также возобновятся занятия в средних учебных заведениях, ранее закрытых из-за энергетического кризиса.