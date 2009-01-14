Нафтогаз готов обеспечить транзит 318,5 млн. куб. м газа в сутки

НАК «Нафтогаз Украины» предлагает ОАО «Газпром» обеспечить транзит европейским потребителям 318,5 млн. куб. м природного газа в сутки.

Об этом говорится в проекте «Временного технического соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об условиях сдачи-приемки природного газа на приграничных газоизмерительных станциях для транзита его через территорию Украины, а также передачи природного газа потребителям Украины в 2009 году», текстом которого располагает УНИАН. Текст проекта передан ОАО «Газпром» 13 января.

Согласно документу, НАК предлагает российской стороне обеспечить ежесуточный транзит газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Валуйки" – в объеме 41 млн. куб. м, "Писаревка" – 45 млн. куб. м, "Суджа" – 187,5 млн. куб. м и "Сохрановка" (Ростовская обл.) – 46,5 млн. куб. м.

При этом, согласно проекту, «Газпром» должен будет обеспечить в общих объемах газа, передаваемых транзитом, 360 млн. куб. м природного газа на технологические нужды ГТС Украины.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» обязуется в течение 36 часов осуществить полную техническую подготовку газотранспортной системы и обеспечить транзит газа и его передачу ОАО «Газпром» на выходных ГИС в следующих объемах:

ГИС "Ужгород" (направление Словакия) - 186,6 млн.куб.м/сут

ГИС "Берегово" (Венгрия) - 23,7 млн.куб.м/сут.

ГИС "Дроздовичи" (Польша) - 6,1 млн.куб.м/сут.

ГИС "Орловка" (Румыния) - 66,3 млн.куб.м/сут.

ГИС "Теково" (Румыния) - 0,6 млн.куб.м/сут.

Кроме того, 12,7 млн.куб.м/сут. через ГИС "Алексеевка", ГИС "Гребенники" будут подаваться потребителям Молдовы.

Транзит газа в Балканском направлении осуществляется через территорию Республики Молдова через ГИС "Каушаны", а также по лупингам, принадлежащим ЗАО «Газтранзит».

Проект соглашения также предусматривает, что каждая из сторон имеет право на получение информации с автоматических вычислителей ГИС. При этом каждая из сторон обеспечивает техническую возможность передачи такой информации в автоматическом режиме контрагенту.

Согласно проекту документа предполагается, что стороны до 1 февраля подпишут контракт, а также техническое соглашения на транзит природного газа через территорию Украины в 2009 году.