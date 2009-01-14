Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис Пибалгс заявляет, что Россия и Украина утратили доверие как стабильные поставщики газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

«Обе стороны потеряли свой статус надежных партнеров энергетических», - сказал комиссар. При этом А.Пибалгс выразил убежденность в том, что решение находится в руках России и Украины.

Комиссар также выразил уверенность в том, что для возобновления доверия необходимо долгосрочное решение. При этом он отметил, что Европа должна рассматривать другие возможности для обеспечения энергетической безопасности, в том числе создание стратегических запасов газа.

«Мы не можем зависеть от поставщиков, которые не выполняют свои обязательства и не думают о потребителях», - сказал А.Пибалгс.