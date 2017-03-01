В Нацкомиссии подсчитали, как вырастут расходы украинцев на свет после поднятия тарифов

Рост расходов населения на оплату электроэнергии через повышение тарифов, которое произошло с 1 марта 2017 года, составит от 9 до 38 гривень, в зависимости от ежемесячного уровня потребления.

Об этом во время брифинга, который был посвящен причинам и последствиям роста тарифов на электроэнергию для населения, заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

"Для подавляющего числа потребителей изменение ежемесячного счета за электроэнергию составит от 9 до 38 гривень", - сказал он.

Читайте такжеУкраинцы не смогут платить повышенные тарифы – эксперт

Также он пояснил, что для 15% населения, которое использует до 50 кВт-ч (при тарифе 90 копеек/кВт-ч) ежемесячные расходы вырастут на 9 гривень, для 40% бытовых потребителей, которые используют от 50 до 100 кВт-ч в месяц (при тарифе также 90 копеек/кВт-ч) - затраты возрастут на 18 гривень, а для домохозяйств, которые потребляют свыше 100 кВт-ч в месяц (их 60%) - увеличение ежемесячного счета составит 38 гривень.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года НКРЭКУ утвердила двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения, что предусматривает поэтапный рост до уровня 90 копеек/кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и 1,68 гривни/кВт-ч при потреблении более 100 кВт-ч в месяц. Это повышение проводилось с целью ликвидации перекрестного субсидирования, при котором промышленные потребители платили больше населения и, таким образом, покрывали часть стоимости электроэнергии для населения.

С 1 сентября 2016 года НКРЭКУ повысила тариф на электроэнергию для населения до 71,4 копейки за кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, до 1,29 гривни/кВт-ч (от 100 до 600 кВт-ч), а при потреблении свыше 600 кВт-ч - до 1,638 гривни/кВт-ч.

С 1 марта тарифы на электрическую энергию для населения выросли до 0,9 гривни/кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и до 1,68 гривни/кВт-ч при потреблении свыше 100 кВт-ч.