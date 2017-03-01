Украина в феврале увеличила потребление газа почти на 20%

Украина в феврале увеличила потребление природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 19%, до 4,5 миллиарда кубометров. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании-оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз".

"В феврале украинские потребители всех категорий использовали 4,5 миллиарда кубометров природного газа, что на 19% больше показателей аналогичного периода прошлого года", - сообщили в пресс-службе, добавив, что за январь-февраль Украина использовала на 5% больше "голубого" топлива чем в 2016 году – 9,8 миллиардов кубометров.

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По данным "Укртрансгаза", рост данных показателей был обусловлен увеличением потребления газа населения во время пиковых похолоданий.

"За два месяца зимы 2017 года для покрытия нужд потребителей использовался природный газ отечественной добычи - 3,4 миллиарда кубометров, импортированный из Европы - 2,9 миллиарда кубометров, а также накопленный в газохранилищах - 3,7 миллиарда кубометров", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2015 годом на 4% – до 30,3 миллиарда кубометров.

В 2016 году из Европы было импортировано 11,1 миллиарда кубометров газа, показатель собственной добычи составил 20,2 миллиарда кубометров. Импорт "голубого" топлива осуществлялся из Словакии – 9,1 миллиарда кубометров, из Венгрии – 1 миллиард кубометров, из Польши – 1 миллиард кубометров.

По данным Госстата, в январе 2017 года Украина сократила потребление газа на 2,4% - до 5,204 миллиарда кубометров.