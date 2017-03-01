Электроэнергию для "ЛНР" оплачивали за счет потребителей с подконтрольной территории - гендиректор ЛЭО

Об этом написал генеральный директор ЛЭО Владимир Грицай в материале для издания "Экономическая правда".

По его мнению, в случае неготовности украинских властей отказаться от перетока электроэнергии на неподконтрольные территории (НКТ) они должны взять на себя обязательство по его оплате за счет государственного бюджета.

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Грицай напомнил, что ЛЭО обязали осуществлять поставки электроэнергии потребителям на территорию, не контролируемую украинским правительством, постановлением кабмина №263 от 07 мая 2015 года за подписью Арсения Яценюка. В 2016 году Кабмин Владимира Гройсмана постановлением №368 заставил компанию ежемесячно поставлять на оккупированные территории электроэнергию на 300 млн грн, оплачивая ее "Энергорынку" из поступлений от потребителей с подконтрольной территории. Действие постановления №368 было прекращено только 24 декабря.

По его словам, на подконтрольной территории ЛЭО в сутки собирает 3-4 млн грн, а отдавать должны 8,5 млн грн, и эта цифра доходила до 20 млн грн.

"За неполные расчеты с "Энергорынком" в декабре 2016 года НКРЭКУ наложила на ЛЭО финансовые санкции, обязательное ежедневное удержание, которое значительно превышает наши поступления", - пишет Грицай.

При этом все призывы облэнерго прекратить поставки или снизить их к уровню оплаты не были услышаны, в связи с чем компания находится в критическом положении.

"Выход есть - прекращение перетока электроэнергии между контролируемой и неконтролируемой территориями либо его снижение до уровня оплаты. Технологически это возможно - мы построили дополнительную линию электропередач. В правовой плоскости нужно лишь решением власти разделить лицензию на поставку электроэнергии на две части для двух типов территорий. Либо поставки электроэнергии на оккупированные территории должны официально получить статус гуманитарной помощи, которая, в таком случае оказывается не Луганским энергетическим объединением, а государством", - считает Грицай.

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Глава ЛЭО напомнил, что одним из аргументов против прекращения (ограничения) перетока электроэнергии на неконтролируемую сторону, которые звучали на совещаниях с чиновниками профильного министерства, был тот факт, что Станица Луганская и населенные пункты вокруг нее запитаны с неконтролируемой стороны, и останутся без света.

"Чтобы дать этим населенным пунктам электропитание с украинской стороны, в рамках инвестиционной программы "ЛЭО 2016" мы за 17 миллионов гривен построили 35-киловольтную линию электропередач протяженностью 14 км. Это позволило автономизировать около 13 тысяч абонентов", - пишет Грицай.

Для того, чтобы обезопасить еще 2 тыс. абонентов, необходимо вложить 61 млн грн, но у компании таких денег нет из-за ареста счетов по иску ГП "Энергорынок" и финансового коллапса из-за поставок на НКТ.

"Парадокс ситуации в том, что после того как незаконные вооруженные формирования фактически нас ограбили, мы должны бесплатно поставлять им электричество по решению нашего правительства", - подытожил глава ЛЭО.