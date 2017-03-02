"Газпром" сообщил о росте цен на газ в России

Российский газовый монополист "Газпром" прогнозирует рост регулируемых цен на свой газ в РФ в ближайшие годы на 3-3,5%, сообщил зампредседателя правления компании Андрей Круглов.

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"Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но, я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции. Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5%", — сказал Круглов, передает РИА Новости.

По его словам, при этом вопрос предоставления "Газпрому" скидки крупным потребителям еще рассматривается властями РФ. "Мы вышли с предложением о том, чтобы "Газпром" имел право от регулируемой цены на газ предоставлять скидку своим потребителям в размере от 10%, вопрос этот рассматривается, и мы рассчитываем, что будем услышаны", — отметил зампредседателя правления.

Напомним, ранее «Газпром» спрогнозировал цену на газ для Европы в 2017 г. на уровне $180–190 за 1000 куб. м в зависимости от динамики цен на спотовых рынках. В прошлом году средняя цена поставок газа в Европу была $167 за 1000 куб. м.