Рекордно высокие запасы в США тянут цены на нефть вниз

Цены на нефть снизились утром в четверг на фоне рекордно высокого уровня запасов сырья в США.

Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,37 процента до $56,15 за баррель.

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Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,58, на 0,46 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 24 февраля, на 1,50 миллиона баррелей до 520,2 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Хотя рост оказался ниже прогнозов аналитиков, уровень запасов нефти в США остается рекордно высоким.

На стороне нефти – сокращение добычи членами нефтекартеля ОПЕК. ОПЕК в феврале выполнила условия глобального нефтяного пакта примерно на 94 процента, показали расчеты.