Госкомпания, которая занимается экспортом электроэнергии, за год сократила прибыль в 14 раз

Государственная компания «Укринтерэнерго», которая занимается экспортными поставками электроэнергии, в 2016 году сократила чистую прибыль по сравнению с 2015 годом в 14 раз – до 10,9 млн грн с 153,4 млн грн, говорится в сообщении компании.

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Согласно сообщению, выручка «Укринтерэнерго» в 2016 году сократилась по сравнению с 2015 годом до 0,8 млрд грн с 8,6 млрд грн.

Валовая прибыль компании в 2016 году сократилась до 112 млн грн с 563,6 млн грн годом ранее.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году «Укринтерэнерго» увеличила чистую прибыль в 7,3 раза – до 153,4 млн грн.

Созданная в 1993 году компания «Укринтерэнерго» (Киев) является государственным оператором экспорта электроэнергии из Украины. Компания в разное время осуществляла поставки электроэнергии во все страны, граничащие с Украиной. Также компания занималась импортом электроэнергии из России и угля – из Южно-Африканской Республики.