Ющенко и Баррозу обсудили вопросы проведения ”газового” саммита

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и председатель Еврокомиссии Жозе Мануель БАРРОЗУ в телефонном разговоре обсудили целесообразность проведения саммита глав государств-экспортеров и потребителей с целью урегулирования конфликта вокруг поставок российского газа в Европу.

Об этом украинским журналистам в Висле сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

Она отметила, что в ходе беседы В.ЮЩЕНКО в который раз заверил Ж.БАРРОЗУ в готовности Украины обеспечить беспрепятственный транзит российского газа в Европу.

При этом он вновь отметил, что причиной непоставок газа является его отсутствие с российской стороны в необходимых объемах для обеспечения транзита.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, В.ЮЩЕНКО и Ж.БАРРОЗУ обсудили целесообразность проведения саммита глав государств, вовлеченных в этот конфликт.

В частности, стороны отметили, что время и место проведения такого саммита будут определены после консультаций с лидерами других европейских государств.

Также В.ЮЩЕНКО в разговоре с Ж.БАРРОЗУ подтвердил единство своей позиции с позицией премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в этом конфликте.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает провести саммит стран-транзитеров и потребителей российского газа на нейтральной территории.

Такое предложение она высказала 14 января во время встречи в Киеве с премьер-министром Болгарии Сергеем СТАНИШЕВЫМ, комментируя соответствующую инициативу Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

«У нас есть единственное пожелание - чтобы этот саммит проходил на территории той страны, которая не вовлечена в конфликт», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.