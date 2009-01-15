Европейские эксперты подтвердили отсутствие фактов отбора газа Украиной

Европейские эксперты проанализировали поставку газа с первого дня и подтвердили, что Украина не брала несанкционированно газ для внутренних потребностей. Весь газ был использован в качестве технологического для дальнейшей прокачки. Это еще раз подтверждает, что Украина занимает честную и логичную позицию»…

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что европейские эксперты подтверждают отсутствие фактов несанкционированного отбора Украиной российского газа.

Об этом она сообщила во время встречи в Киеве с премьер-министром Болгарии Сергеем СТАНИШЕВЫМ.

«Европейские эксперты проанализировали поставку газа с самого первого дня и подтвердили, что Украина не взяла несанкционированно газа для внутренних потребностей. Весь газ был использован в качестве технологического газа для дальнейшей прокачки. Это еще раз подтверждает, что Украина занимает честную и логичную позицию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что украинская сторона с первого дня конфликта заняла конструктивную позицию в переговорах с Россией и готова их продолжать на основе меморандума, подписанного 2 октября 2008 года премьер-министрами Украины и России.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что европейские эксперты подтвердили факт технической невозможности прокачки газа через те станции, которые были определены Россией.

В частности, она назвала станцию «Орловка», через которую, в соответствии с заявлениями российской стороны, должно было быть транспортировано 76 млн. кубометров газа в сутки.

«Уже сегодня есть подтверждение европейских экспертов, которые сказали, что транспортировка через этот пункт невозможна», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, в 24-и часа 14 января состоялся телефонный разговор премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с премьер-министром России Владимиром ПУТИНИМ. Во время разговора была достигнута договоренность о проведении в субботу в Москве переговоров правительств двух стран по газовому вопросу.

Между тем, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предлагает 17 января провести в Москве саммит стран-потребителей и транзитеров российского газа.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает целесообразной идею проведения трехстороннего саммита глав государств и правительств в формате Украина - Россия - страны ЕС, которые потребляют импортированный российский газ. Но, убежден В.ЮЩЕНКО, поскольку Российская Федерация является страной - участником газового конфликта, она не может проводить такого рода саммит на своей территории. Тимошенко тоже выступает «за» нейтральную территорию.