Путин: ”нефтянка” дает 40% дохода бюджета РФ

Около 45% бюджета России формируется за счет продажи энергоносителей. Об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал Первому каналу Германского телевидения «АРД», сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ.

«Что касается вклада «Газпрома» в налоговую копилку, то он тоже немаленький, но и не такой большой, как могло вам показаться на первый взгляд. "Нефтянка" дает около 40% доходов в бюджет, а "Газпром" - где-то 5-6%», - сказал В.ПУТИН.

В то же время он отметил, что на "Газпроме" лежит достаточно большая социальная нагрузка. В частности, продажа на внутреннем рынке газ дешевле рыночной цены. "Даже после 2011 года, когда мы планируем для промышленных потребителей выйти на европейское ценообразование, для населения, для так называемого комбыта мы будем сохранять достаточно низкие цены", - сказал он.

По его словам, есть еще одно крупное направление деятельности "Газпрома", которое очень тесно переплетается с решением социальных задач, - это расширение сети газоснабжения населения. По его словам, в 2005 году была принята программу газификации. Тогда уровень газификации российских населенных пунктов был 54%, сейчас, через три с половиной года, это уже 62%.

Также В.ПУТИН сообщил, что в "Газпроме" работает 300 тысяч человек.