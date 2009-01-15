Доходы ОПЕК снизятся в 2009 году

Доходы стран-членов ОПЕК от продажи нефти сократятся в 2009 году более чем в 2,5 раза по сравнению с 2008 годом в результате глобального финансового кризиса и экономического спада, обвалившего цены на нефть, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью, вышедшую в четверг в газете Emirates Business 24/7.

Как отмечает издание со ссылкой на расчеты экспертов и местных банковских аналитиков, нефтедолларовые поступления 12-ти членов ОПЕК не превысят 390 миллиардов долларов при средней цене нефтяного барреля на уровне 40-50 долларов. Как сообщалось, в течение года организация трижды сокращала масштабы экспорта нефти, уменьшив размеры поставок углеводородов на мировой рынок на 4,2 миллиона баррелей в день от максимального уровня.

Вместе с тем, Emirates Business 24/7 не считает критичным столь резкое падение доходов стран-членов ОПЕК в нынешнем году прежде всего благодаря рекордным объемам нефтедолларов, полученных ими в 2008 году, когда суммарная стоимость проданной ими нефти превысила 970 миллиардов долларов.

Среди арабских стран Персидского залива наибольшую выгоду от взлета цен на углеводороды в прошлом году получили Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт, указывает газета. По ее данным, объем поступлений от экспорта нефти в 2008 году составил в Саудовской Аравии 288 миллиардов долларов, в ОАЭ - 89 миллиардов долларов и в Кувейте - 81 миллиард долларов.