Прокуратура начала производство относительно министра энергетики Насалика (документ)

Прокуратура города Киева начала производство относительно министра энергетики Украины Игоря Насалика по факту возможного уголовного правонарушения (по ч. 1 ст. 351 Уголовного кодекса Украины - препятствие деятельности народного депутата).

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Об этом говорится в официальном сообщении прокуратуры, которое на своей странице в соцсети Facebook опубликовала народный депутат Виктория Войцицкая.

«Прокуратура Киева сообщила мне об открытии уголовного производства относительно министра энергетики по факту возможного криминального нарушения по ч.1 ст.351 УК (препятствование деятельности народного депутата)», - написала Войцицкая.

Она отметила, что в декабре 2016 года вместе с депутатом Мустафой Найемом подала заявление в связи с непредоставлением, неполным и несвоевременным предоставлением ответов на депутатские обращения, которые касались документации по результатам Юзовского конкурса.

При этом, прокуратура сообщила Войцицкой об отсутствии оснований для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований Украины. После чего она обжаловала действия прокуратуры в суде, который обязал открыть производство.

Как сообщал УНИАН, в середине июля 2016 года нидерландская компания Yuzgas B.V. выиграла конкурс на реализацию проекта по добыче сланцевого газа на Юзовской площади на востоке Украины (площадь расположена в Харьковской и Донецкой областях), где ранее планировала заниматься добычей нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell. Результаты тендера вызвали широкое обсуждение в обществе, несмотря на то, что Yuzgas B.V. планировала вложить порядка 200 млн долл. в течение 5 лет в геологоразведку сланцевого газа на Юзовской площади и привлечь к этому процессу международную нефтесервисную компанию Schlumberger.

Наибольшие споры вызвал пункт, позволявший отдать Yuzgas B.V. долю в проекте в размере 90%, в то время как государственная доля сократилась бы в этом случае со 100% до 10%. Конечным сроком принятия решения по допуску Yuzgas B.V. к проекту было назначено 2 ноября.

Однако Кабинет министров Украины на своем заседании не поддержал инвестиционную программу развития Юзовской площади и отказал Yuzgaz B. V. в участии в соглашении о разделе продукции в рамках проекта по добыче сланцевого газа на этом участке.