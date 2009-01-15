РФ легче Украины переживет политнегативы газового конфликта

Премьер-министр Болгарии Сергей СТАНИШЕВ считает, что в результате газового конфликта авторитету Украины будет нанесен больший ущерб, чем авторитету России.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение С.СТАНИШЕВ высказал вчера во время встречи в Киеве с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Ущерб в политическом плане в долгосрочной перспективе будет очень большим для каждой стороны. Россия может легче пережить эти политические негативы, для Украины будет сложнее», - сказал С.СТАНИШЕВ.

По мнению главы правительства Болгарии, для урегулирования газового конфликта между Украиной и Россией необходимо решить две проблемы: обеспечить технические возможности для возобновления транзита газа, а также предоставить соответствующие гарантии, что такая ситуация не повторится.