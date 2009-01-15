ЕС ждет алжирский газ

ЕС видит перспективы сотрудничества с Алжиром в газовой сфере. Подтверждение тому - проект по строительству трубопровода "Медгаз". С его помощью алжирский газ будет доставляться в Испанию и другие европейские страны, передает Немецкая волна.

В качестве одного из альтернативных поставщиков газа в Европу можно рассматривать Алжир. Собственно говоря, эта страна уже поставляет "голубое топливо" в Португалию, Испанию и Италию. Вопрос только в том, есть ли у Алжира возможность увеличить импорт газа в Евросоюз в ближайшей перспективе.

По данным Международного энергетического агентства, на долю Алжира приходится три процента от мировых объемов добычи природного газа. Доля России в семь раз больше - 21,5 процента. Заменить Россию в качестве поставщика газа в Евросоюз Алжир не сможет. Тем не менее, эта страна вполне может увеличить свое присутствие на европейском рынке.

На территории Алжира находится одно из крупнейших газовых месторождений в мире - Хасси-Рмель, которое было открыто более полувека назад. Сегодня добываемый здесь газ поставляется через территорию Марокко и далее по дну Гибралтарского пролива в Испанию. В настоящий момент для экспорта газа из Африки в Европу главным образом используется Транссредиземноморский трубопровод, сокращенное его название - "Трансмед".

Как отмечает Андреас Хергенретер (Andreas Hergenröther) из Германо-алжирской торгово-промышленной палаты, "Алжир уже долгие годы является надежным поставщиком газа для юга Европы. К наиболее крупным импортерам алжирского газа относятся Португалия, Испания и Италия. Германия пока вне этого списка". Однако все может измениться.

Летом 2008 года канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) вместе с представителями немецких экономических кругов посетила Алжир. В этой поездке принимали участие и руководители немецких энергетических концернов RWE и E.ON. Андреас Хергенретер подчеркивает, что "концерн E.ON стал первой немецкой компанией, которая победила в тендере на участие в разведке газовых месторождений. И это дает нам надежду, что в будущем Германия сможет импортировать газ из этой страны".

После визита Ангелы Меркель в СМИ появились сообщения о том, что Алжир готов экспортировать в Германию сжиженный газ, для транспортировки которых используются не трубопроводы, а танкеры. Такой шаг ослабит зависимость от поставок из России.

Андреас Хергенретер, правда, несколько скептически оценивает такую альтернативу: "Это уже скорее политический вопрос, требующий обсуждения. Ведь те объемы газа, которые Алжир добывает сейчас, на ближайшие годы уже распроданы".

Что касается перспектив сотрудничества с Алжиром в газовой сфере, то они есть. Это проект по строительству трубопровода "Медгаз", с помощью которого алжирский газ будет доставляться в Испанию и другие европейские страны.

"Алжир всегда выполнял свои обязательства по поставкам газа и нефти в Европу. Даже когда в середине 90-х годов стране была напряженная обстановка и возросла террористическая угроза, Алжир продолжал исправно поставлять "голубое топливо", - подчеркивает Андреас Хергенретер из Германо-алжирской торгово-промышленной палаты.

Новый "газовый спор" между Россией и Украиной и последствия этого конфликта для европейских стран повысили шансы Алжира на увеличение импорта газа в Европу.

Андреас Хергенретер уверен в преимуществах такого решения. "Алжир поставляет газ напрямую в Европу. Поэтому здесь не могут возникнуть проблемы, с которыми сталкивается то и дело Россия, ведь она поставляет газ через страны, не входящие в Евросоюз. В любом случае необходимо диверсифицировать поставки газа. Германия импортирует больше трети только из России. Думаю, что чем шире будет круг партнеров, тем проще будет организовать поставки", - полагает Хергенретер.