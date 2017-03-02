Развитие гидроэнергетики диверсифицирует украинскую энергосистему

Это позволит существенно сэкономить на угле и газе, поскольку снижается потребность в пусках энергоблоков ТЭС для суточного регулирования в энергосистеме, , говорится в статье «Деловой столицы».

Согласно данным из Программы развития гидроэнергетики до 2026 года, работа трех гидроагрегатов действующей Днестровской ГАЭС позволяет экономить в год 113 млн. кубометров газа и 1 млн. тонн угля антрацитовой группы. А работа 4 гидроагрегатов строящейся Каневской ГАЭС даст дополнительную годовую экономию в размере 125 млн. кубометров газа и 0,6 млн. тонн угля. Общий экономический эффект исчисляется миллиардами гривен.

Это подтверждает и мировой опыт. По данным Международного энергетического агентства, в 2013 году накопительные мощности в мире составляли 141 ГВт. 99% из них составляли именно ГАЭС. В Европе совокупная мощность ГАЭС в 2012 году составила 45 ГВт. Ожидается, что к 2050 году потребности в накопительных мощностях в Европе вырастут до 125 ГВт.

Таким образом, развитие гидроэнергетики является необходимым условием для развития альтернативной энергетики и реальным средством диверсификации украинской энергосистемы.

Для справки. Согласно Программе развития гидроэнергетики до 2026 года, утвержденной в июле 2016 года, планируется модернизировать существующие мощности и построить новые - вторую и третью очереди Днестровской ГАЭС, Ташлыкскую и Каневскую ГАЭС, Каховскую ГЭС и Верхнеднестровский каскад ГЭС. В случае реализации этого плана установленная мощность ГЭС и ГАЭС страны вырастет в 1,6 раза по сравнению с началом 2016 года - до 9,5 ГВт. А доля гидроэнергетики в общей структуре выработки электроэнергии в стране вырастет до 15,5%.