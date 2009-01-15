Тимошенко настаивает на проведении саммита на нейтральной территории

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко настаивает на проведении "газового саммита" на нейтральной территории. Об этом она заявила на встрече с премьер-министром Болгарии Сергеем Станишевим, сообщает пресс-службы правительства Украины.

По словам Ю.Тимошенко, "мы хотели бы, чтобы такой саммит был проведен в столице любой европейской страны, которая не включена в конфликт, чтобы иметь определенную основу для свободных переговоров".

Кроме того, в сообщении говорится, что "премьер-министр Украины подчеркнула, что Украина готова предоставить все необходимые документы, касающиеся газового вопроса и транзита голубого топлива в Европу. Также Украина готова подписать технические соглашения с Российской Федерацией".

"Мы готовы сделать все, чтобы транзит ушел в Европу", - отметила Ю.Тимошенко.

Напомним, Президент РФ Дмитрий Медведев, вчера, 14 января, предложил странам-покупателям российского газа 17 января провести саммит для решения вопроса с поставками газа через Украину. Сегодня, 15 января, пресс-служба правительства Украины сообщила о том, что Ю.Тимошенко в телефонном разговоре с премьер-министром РФ Владимиром Путиным согласилась принять участие в мероприятии.

13 января Газпром возобновил поставки газа в Европу через территорию Украины в объеме 76.6 млн куб. м в сутки. Украина отказала в транзите газа по техническим причинам, т.к. заявка Газпрома на подачу газа через ГИС «Суджа» на ГИС «Орловка» лишило бы газа ряд областей страны.