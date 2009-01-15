Премьер-министр Российской федерации Владимир ПУТИН уверен, что цена на газ к лету упадет. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, передает ИТАР-ТАСС.

"Цена неизбежно упадет в течение этого года в связи с тем, что в конце предыдущего цены на нефть упали", - сказал В. ПУТИН. По его прогнозу, это произойдет с опозданием на 5-6 месяцев.

"От нас эти цены никак не зависят, цена на газ зависит напрямую от рыночных цен на нефть и нефтепродукты, - подчеркнул российский премьер. - Поэтому, если на кого-то и надо злиться, то на нефтяных спекулянтов, которые торгуют не реальным продуктом, а бумажками"