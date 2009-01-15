Приднестровье разворовывает газ из украинской ГТС

Председатель Одесской облгосадминистрации Николай СЕРДЮК обвинил Приднестровье в разворовывании газа из украинской газотранспортной системы.

По его словам, которые приводит газета “День” (№3 от 15 января), именно из-за превышения лимита отбора газа Приднестровьем было принято решение закрыть задвижку газоизмерительной станции Гребеники (Ренийский район Одесской области).

“Позже жители Приднестровья пытались проникнуть на территорию Украины, чтобы открыть эту задвижку. Поэтому на данный момент пограничная служба усилила охрану газоизмерительной станции Гребеники, чтобы не допустить несанкционированного отбора газа”, - сказал Н.СЕРДЮК.

Губернатор отметил, что в силу того, что Приднестровье выкачало газ на данном участке, даже в случае возобновления Россией транзита на заполнение трубопровода понадобится не менее трех дней, в то время как газа в трубе осталось всего на пять дней.

Комментируя эту ситуацию, представитель ГК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» Борис ШЕВЕЛЬКО заметил, что через газопровод Гребеники - Каушаны (Молдова) газ идет в Орловку Измаильського района Одесской области, где находится одна из газоизмерительных станций под контролем российских наблюдателей от «Газпрома».

Он также подтвердил, что потребители Молдовы без согласования с 1 января 2009 года начали потребление природного газа практически в полном объеме из транзитного газопровода Ананьев - Тирасполь - Измаил, который частично проходит по территории Молдовы.

“Таким образом, суммарная подача природного газа в южном направлении странам Балканского региона - Румынии, Болгарии, Турции, Греции и Македонии - была уменьшена на объем около 10 млн. кубометров в сутки”, - сказал Б.ШЕВЕЛЬКО.