Газовый кризис между Россией и Украиной показал, что европейский проект "Набукко" нужно осуществлять максимально быстро. Такое мнение высказал на пресс-конференции в Москве посол Чехии в РФ Мирослав Костелка, сообщает РИА Новости.

По его словам, спор между Россией и Украиной ускорил дискуссии об этом трубопроводе.

Проект "Набукко" предполагает транспортировку среднеазиатского и каспийского газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум.

"Мы считаем, что будет построен Норд-стрим, но "Набукко" - европейский проект. Его нужно осуществлять максимально быстро. Когда - сложно сказать, но максимально быстро", - сказал посол Чехии, которая является нынешним председателем в ЕС.