"Энергоатом" планирует в 2019 году начать экспорт электроэнергии в Польшу и Венгрию

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" планирует в 2019 году начать экспортировать электроэнергию, произведенную на втором блоке Хмельницкой АЭС, в энергосистему стран ЕС, в частности, Польши и Венгрии.

Об этом в ходе конференции "Украинский энергетический форум" сообщил президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.

"Я считаю, что мы сможем реализовать этот проект в сжатые сроки – 18 месяцев от начала активной фазы строительства, которая начнется достаточно скоро, поскольку уже готова вся техническая документация... Мы в 2019 году сможем надежно экспортировать электроэнергию в ЕС", – сказал Недашковский.

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Также он сообщил, что экспортировать планируется электроэнергию, которая будет генерироваться на втором энергоблоке ХАЭС.

"Это даст возможность существенно нарастить экспортный потенциал – с 550 МВт (Бурштынская ТЭС) до 1550 МВт с возможностью расширения до 2550 МВт. Это будет краеугольным камнем для синхронной работы всей нашей энергосистемы с европейскими операторами", – добавил глава "Энергоатома".

Также Недашковский отметил, что, начав экспорт в ЕС, "Энергоатом" сможет использовать экспортный механизм в качестве залога для получения кредита от европейских банков для завершения строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС.

По словам главы "Энергоатома", экспорт электроэнергии будет осуществляться по линии электропередачи "Хмельницкая АЭС – Жешув" в Польшу и по линии "Подстанция "Западноукраинская" – Альбертирша" 750 кВ в направлении Венгрии. Для безопасной работы ХАЭС компания опережающими темпами построит новые трансформаторы на площадке третьего энергоблока ХАЭС.

Также президент компании назвал стоимость реализации проекта по экспорту электроэнергии – это 55 миллионов евро.

"Общая сумма инвестиционной программы – это 55 миллионов евро, большая часть этих денег – это средства "Энергоатома". Основная часть пойдет на модернизацию распределительного устройства 750 кВт Хмельницкой АЭС и введение в эксплуатацию опережающими сроками трансформаторов на этой станции. Это не новые деньги, они были ранее предусмотрены в проектах по синхронизации с энергосистемой ЕС и в проекте по завершению строительства третьего энергоблока Хмельницкой станции", – сообщил Недашковский.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2015 годом на 10,9% – до 4,014 миллиарда кВт-ч.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.