Фракция ПР поддерживает инициативу выступления Фирташа в ВР

Фракция Партии регионов поддержит выступление одного из владельцев «РосУкрЭнерго» Дмитрия ФИРТАША в Верховной Раде относительно газовых вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, этот вопрос должен быть вынесен на обсуждение согласительного совета и там принято соответствующее решение.

В то же время А.ЕФРЕМОВ отметил, что если ряд фракций не дадут согласия на заслушивание информации от Д.ФИРТАША, то «это будет означать, что они боятся услышать правду относительно тех обвинений, которые звучат в адрес правительства».

Напомним, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что контракты на поставку газа в Украину не были подписаны 31 декабря из-за желания ряда украинских политиков сохранить компанию «РосУкрЭнерго» как посредника в двусторонних газовых отношениях.

«Переговоры, которые успешно двигались со 2 октября по обеспечению Украины природным газом по цене 235 долларов для украинских потребителей и транзит на границе 1,7-1,8 долларов, эти переговоры были сорваны тем, что, к сожалению, украинские политики пытались сохранить «РосУкрЭнерго» как теневого коррупционного посредника между Украиной и Россией», - утверждает глава правительства.

По ее словам, «все переговоры, которые проводились между двумя премьер-министрами, а потом между НАК «Нафтогазом» и «Газпромом», разрушались теми политическими силами в Украине, которые получали и планируют получать коррупционную выгоду от работы «РосУкрЭнерго».

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что компания «РосУкрЭнерго» представлена в Украине такими людьми, как ФИРТАШ, всем общеизвестный, и два депутата Партии регионов – БОЙКО и ЛЕВОЧКИН. Это именно те люди, которые и обеспечили развал переговорного процесса между Украиной и Россией», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также добавила, что «к сожалению, и со стороны институтов власти также есть фаны «РосУкрЭнерго», которые не дали закончить нормально переговорный процесс и разрушили его практически на заключительном этапе».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что до тех пор, пока коррупционные интересы будут влиять на отношения между Украиной и Россией, «в том числе, к сожалению, и с украинской стороны», будет очень сложно заключать нормальные контракты на поставку газа и заключать стратегические соглашения без участия «криминальных коррупционных посредников».