Газпром: Украина отказывает в транзите российского газа в Европу

Сегодня в 2:00 в Объединенное диспетчерское управление НАК «Нафтогаз Украины» была направлена очередная заявка на транзит 99,2 млн. куб. м газа в сутки с 10:00 через ГИС «Суджа».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В частности, из них 13,9 млн. куб. м предназначены для потребителей Молдовы, 63,1 млн. куб. м через ГИС «Орловка» – в балканском направлении и 22,2 млн. куб. м через ГИС «Ужгород» – потребителям Словакии.

«В ответ был снова получен отказ в осуществлении транзита под предлогом отсутствия Технического соглашения об условиях сдачи-приемки газа на приграничных ГИС в 2009 году», – отмечено в сообщении.

ОАО «Газпром» требует от НАК «Нафтогаз Украины» незамедлительно исполнить свои контрактные обязательства и принять российский газ в ГТС Украины для его транзита европейским потребителям. «Запорный кран на экспортном магистральном газопроводе на украинской территории после ГИС «Суджа» по-прежнему закрыт», – сказано в сообщении.

Также «Газпром» отмечает, что с российской стороны на входе в ГТС Украины через ГИС «Суджа» краны открыты третьи сутки, давление рабочее, что позволяет в любой момент обеспечить поставку газа для потребителей в Европе.