Украинцы задумываются о переходе на электроприборы

Украинцы готовятся перейти на электроприборы и установить автономное отопление. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского телефонного исследования «Отношение украинцев к газовому конфликту с Россией», проведенного Институтом Горшенина.

Согласно результатам опроса, переданным УНИАН, лишь 17,3% украинцев твердо убеждены, что не останутся без газа и отопления из-за «газового конфликта» Украины и России, тогда как относительное большинство опрошенных (28,4%) в случае прекращения поставок газа намереваются перейти на электроприборы, а 14,3% украинцев - установить автономное отопление. И только 14,6% респондентов примут участие в акциях протеста. Таким образом, отмечают эксперты института, украинцы считают, что главной альтернативой газа является электричество и автономное отопление.

Телефонное исследование «Отношение украинцев к газовому конфликту с Россией» проводилось Институтом Горшенина с 12 по 14 января 2009 года. Опрос проводился во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего, в соответствии со случайной выборкой, было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет. Квотами в выборке были: возраст и пол. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,2%.