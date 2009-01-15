Украина возoбнoвилa поставки газа в Молдову

Украина возобновила "в минимальных объемах" поставки газа в Молдову по основному газопроводу спустя неделю после их прекращения, сообщило правительство Молдовы, передает «Рейтер».

В среду премьер-министр Молдовы Зинаида ГРЕЧАНАЯ вместе со своими коллегами из Болгарии и Словакии провели в Москве переговоры о возобновлении газоснабжения своих стран.

"В 17.00 (в среду – УНИАН) украинская сторона возобновила поставки газа в Одесскую область, что позволяет обеспечивать в минимальных объемах районы Штефан Водэ, Кэушень и Приднестровский регион", – сообщила пресс-служба правительства Молдовы.

В результате газового кризиса три теплоэлектроцентрали в Кишиневе и Бельцах были переведены на мазут, а также была прекращена подача горячей воды в дома. Крупнейшая в регионе Молдавская ГРЭС в Приднестровье также перешла на уголь и мазут. В Приднестровье, включая ее центр Тирасполь, подача газа была прекращена полностью, температура в домах опустилась ниже 10 градусов.

Поставки газа в Молдову со стороны Украины из газопровода, идущего на Балканы, были прекращены 7 января. В результате без газа остался весь Приднестровский регион и юг Молдовы. На север и в центральную часть, включая Кишинев, газ поступал лишь бытовым потребителям по небольшому газопроводу со стороны Черновицкой области Украины.