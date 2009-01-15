Большинство украинцев осуждают ”газовые” действия власти

53,8% украинцев осуждают действия своей власти в газовом конфликте, о чем свидетельствуют результаты всеукраинского телефонного исследования «Отношение украинцев к газовому конфликту с Россией», проведенному Институтом Горшенина 12-14 января 2009 года.

Согласно данным опроса, переданным агентству УНИАН, только 26,4% респондентов считают, что украинская власть правильно ведет себя в «газовом конфликте», еще 19,8% не смогли дать оценку действиям власти.

Подавляющее большинство украинцев (94,5%) слышали о газовом конфликте между Украиной и Россией. Из них 70,5% ответили, что получают информацию о газовом конфликте из украинских СМИ. Но, несмотря на это, отмечают эксперты Института Горшенина, большинство считает, что государство не способно позаботиться об информационной безопасности своих граждан.

При этом 35,9% опрошенных склонны считать Украину и Россию в равной степени виновными в обострении газового конфликта. В то же время, свыше четверти респондентов (29,1%) считает Украину виновной в обострении газового конфликта, тогда как 27,3% украинцев возлагает такую ответственность на Россию. 7,6% не дали ответа на этот вопрос.

Эксперты замечают, что отмеченные взгляды мотивированы региональной принадлежностью опрошенных: подавляющее большинство респондентов из восточной Украины обвиняют Украину в обострении газового конфликта, тогда как большинство опрошенных из западной Украины – Россию. Однако в целом во время газового конфликта большинство украинцев (63,1%) не изменили свое отношение к России.

52,3% опрошенных не соглашаются с тем, что Украина должна платить за газ столько же, сколько страны Европы. Наибольший же процент тех, кто не согласен с европейскими ценами на газ для Украины, проживает в центральных областях Украины, тогда как наименьший процент - на промышленном востоке.

Только 8,2% респондентов считают главной целью России в газовом конфликте - обеспечения беспрепятственного транзита газа, тогда как 28,6% украинцев считают, что Россия в конфликте отстаивает собственные экономические интересы, а 23,2% - что главной целью газового конфликта является стремление России уничтожить экономику Украины.

Телефонное исследование «Отношение украинцев к газовому конфликту с Россией» проводилось Институтом Горшенина с 12 по 14 января 2009 года. Опрос проводился во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего, согласно случайной выборке, были опрошены 1000 респондентов, старше 18 лет. Квотами в выборке были возраст и пол. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,2%.