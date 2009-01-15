Цена газа выше 201 долл. не отвечает интересам Украины

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ напомнил, что в подписанном премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО 31 декабря 2008 года «Заявлении Украины относительно поставок и транзита российского природного газа» четко указано, что цена газа для Украины на украинско-российской границе должна составлять 201 доллар за одну тысячу куб. метров, а ставка транзита по территории Украины - не ниже 2 долларов США за одну тысячу куб. метров на 100 км расстояния.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«Граждане Украины и украинский политикум должны четко осознавать каким является национальный интерес в отношениях с нашими стратегическими партнерами - Россией и Европейским Союзом, - отметил А.КИСЛИНСКИЙ. - Украина не пытается победить в «газовой войне», поскольку, во-первых, она ее не начинала, во-вторых, мы ее не ведем. Украина имеет возможности и должна категорически отстаивать свой национальный интерес. Прежде всего, речь идет о цене газа и ставке транзита по территории Украины».

«Известно, что льготная ставка транзита в 1,7 доллара при среднеевропейских 4,7 доллара, означают потери Украины, а следовательно - дополнительные выгоды «Газпрому» - на уровне 4 млрд. долларов ежегодно», - подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента.

А.КИСЛИНСКИЙ напомнил, что газовые переговоры являются исключительной ответственностью правительства, поскольку еще в феврале прошлого года премьер-министр получила от главы государства соответствующие директивы.

«Премьер-министр, как и любой министр или украинский чиновник, должен сделать все, чтобы сэкономить каждую гривню государственного бюджета и бюджета украинских семей, - отметил заместитель главы Секретариата Президента. - Поэтому предоставленные Ю.ТИМОШЕНКО гарантии российской стороне относительно безусловной оплаты «технического» газа без предварительного согласования его цены выглядят странными».

«Так же вызывают тревогу заявления российского руководства на протяжении последнего времени относительно договоренностей об установлении контроля над газотранспортной системой Украины. Если Президент Украины В.ЮЩЕНКО никогда не вел с российскими коллегами разговоры на эту тему и никому не поручал вести такие переговоры, тогда откуда российская сторона черпает уверенность, делая такие заявления? Хочется верить, что во время, когда вся украинская власть должна быть монолитной в отстаивании национального интереса, никто из государственных руководителей не оступится», - отметил А.КИСЛИНСКИЙ.