”Газовый спор” Москвы и Киева подорвет доверие к России

"Газовый спор" между Москвой и Киевом грозит тем, что будет нанесен вред репутации России как надежного поставщика энергии, сообщает k2kapital.

Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном. Канцлер намерена обсудить данный вопрос на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в Германию в пятницу, 16 января, передает Reuters.

Напомним, правительственные переговоры Украины и России по газовой проблеме состоятся в Москве в субботу, 17 января. Поставки и использование технологического газа является одним из самых конфликтных вопросов в переговорах Киева и Москвы. Украина говорит, что в условиях отсутствия поставок из России не располагает дополнительными объемами для поддержания транзита, а Россия в свою очередь говорит, что по контракту Киев обязан самостоятельно обеспечить поставки в Европу.