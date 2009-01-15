ЕС пока не определился по ”газовому” саммиту

Председательствующая в Евросоюзе Чехия пока не приняла решение относительно участия в "газовом" саммите 17 января в Москве, с инициативой проведения которого выступил президент России Дмитрий Медведев, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского председательства в ЕС Радек Гонзак.

"Решение пока не принято. Чешское председательство ЕС находится в контакте с российской, украинской и европейской сторонами", - сказал он.

Гонзак ожидает, что решение об участии в "газовом" саммите будет принято сегодня в течение дня.

Президент России Дмитрий Медведев предложил провести 17 января в Москве саммит стран-транзитеров и потребителей российского газа в связи с кризисом транзитных поставок газа из РФ в Европу через Украину.

Президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко считают, что саммит стран-транзитеров и потребителей российского газа должен пройти на территории страны, не вовлеченной в "газовый" конфликт.

Посол Чехии в Москве Мирослав Костелка сегодня сообщил, что "газовый" саммит, скорее всего, пройдет на территории ЕС.