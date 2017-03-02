Программу по повышению безопасности эксплуатации АЭС планируется выполнить до 2020 года - "Энергоатом"

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" намерена до 2020 года завершить все мероприятия, которые предусмотрены в рамках Комплексной программы по повышению безопасности энергоблоков атомных станций Украины, а также выполнить постфукусимские меры повышения безопасности. Об этом во время ежегодной конференции "Украинский энергетический форум" сообщил президент компании Юрий Недашковский.

"До 2020 года мы намерены полностью выполнить всю программу, включительно с постфукусимскими мероприятиями", - сказал он.

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Также он добавил, что эта программа финансируется "Энергоатомом" совместно с ЕБРР и агентством по ядерной энергии стран ЕС - "Евроатомом".

"Мы сейчас реализуем Комплексную программу по повышению безопасности. Эта программа финансируется совместно с европейскими международными финансовыми организациями, такими как ЕБРР и "Евроатом", на сумму 600 миллионов евро – это треть, две трети мы финансируем самостоятельно", - добавил глава компании.

Как сообщал УНИАН, Комплексная программа по повышению безопасности была утверждена постановлением Кабмина в 2011 году. В 2012 году этот документ был дополнен мероприятиями, которые были разработаны после переоценки причин и последствий аварии на АЭС "Фукусима-Даичи" в Японии.

В 2015 году "Энергоатом" направил на меры по повышению безопасности АЭС 2,1 миллиарда гривень. По состоянию на конец 2016 года, компанией было выполнено 666 мероприятий из 1278 положенных согласно этой программе. При этом еще 200 мероприятий компания планирует завершить в 2017 году.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.